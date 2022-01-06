الدرندلي: سننقل مقر اتحاد الكرة ونعمل لإنشاء رابطة أندية الدرجة الثانية.. ومن المستحيل أن أظلم الأهلي

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد عن أهداف وجدول أعمال المجلس الجديد.

خالد الدرندلي نجح في انتخابات اتحاد الكرة الجديد على منصب نائب رئيس، ضمن قائمة برئاسة جمال علام.

وقال الدرندلي في تصريحات لإذاعة أون سبورت صباح اليوم الخميس: "لم أرد اعتباري لأن اعتباري لم يتأثر أساسا بعد الانتخابات الأخيرة للأهلي. أنا ابن الأهلي سواء في مجلس الإدارة أو لا. شكرا لكل من صوت لي في الانتخابات أو من لم يصوت".

وأضاف "أمثل الآن كل أندية مصر، المسؤولية ليست سهلة، والعبء كبير والتحديات عديدة بدء من كأس الأمم الإفريقية والتصفيات المؤهلة لكأس العالم. لابد أن أكون عادلا، وإذا كنت مطالبا بالعدل فمن غير الممكن أن أظلم بيتي الأصلي وهو الأهلي".

وعن أهداف المرحلة المقبلة، قال الدرندلي "كل الأندية تريد النهوض بمستوى اللعبة، والجمعية العمومية لاتحاد الكرة 126 ناديا، أما الجمعية العمومية للنادي تضم 200 أو 300 ألف أسرة، أي أن عمومية الاتحاد محدودة، وأهدافها محددة، وهذه ميزة".

وأضاف "المجموعة التي أعمل معها تضم خبرات متنوعة، ومترابطة ومتحابة ولديها طموحات كبيرة، وهو أمر مهم لتحقيق النجاح|؟

نائب رئيس اتحاد الكرة أكمل "لم نجهز برنامجا بعد، لكن المشاكل الأساسية هي الدعم بينما نسميها "حقوق".

واستمر " الأندية الصغيرة تعاني من ضائقة مالية، أي تطوير يحتاج سيولة. نريد تعظيم موارد اتحاد الكرة، وتقليل النفقات. أندية الدرجة الثانية والثالثة تعتبر سيارة الإسعاف عبئا عليها، هذه الأندية مهمة جدا لأنها تفرز اللاعبين لأندية الدرجة الأولى".

وانتقل الدرندلي للحديث عن مقر اتحاد الكرة الجديد في 6 أكتوبر، فقال "مشروع الهدف مفخرة كبيرة، يمكن استغلاله في توفير النفقات، لابد من الإسراع في تنفيذه لتوفير نفقات معسكرات المنتخبات بدلا من إقامتها في الفنادق".

وتابع "لابد من نقل اتحاد الكرة إلى مقره الجديد، وبالطبع هناك فكر لاستغلال المقر القديم ماديا لأنه يقع في أغلى منطقة داخل مصر".

وواصل "سنعقد اليوم الخميس اجتماعا عن بعد مع منتخب مصر، لا نريد أي مشكلة للفريق، لأننا خالطنا الكثيرين في الفترة الماضية قبل انتخابات اتحاد الكرة".

الدرندلي أتبع "البعثة سيرافقها في البداية جمال علام وحلمي مشهور، وبعد فترة سأسافر مع حازم إمام لأن فترة بطولة كأس الأمم الأفريقية طويلة جدا".

وأتم "لم نبدأ بعد أو يطرح نهائيا فكرة أي تغيير بشأن المدير الفني لاتحاد الكرة أو مدربي المنتخبات أو خلافه بل نريد معايير واضحة مهنية لاختيار المدربين دون وسائط أو مجاملات، ليس لدينا فواتير انتخابية، نريد أن يكون لنا بصمة وقيمة مضافة على مدار تولينا للمسؤولية عامين ونصف".

ويستعد منتخب مصر للسفر إلى الكاميرون صباح السبت المقبل من أجل المشاركة في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.