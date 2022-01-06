جمال علام: كل الملفات مؤجلة لنهاية كأس الأمم.. وهذا موقفنا من نقل لجنة الحكام لرابطة الأندية

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والذي تم انتخابه أمس -الأربعاء- شكره للجمعية العمومية، موضحا أن كل الملفات سيتم تأجيلها لحين انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وقال علام في تصريحاته لقناة الشمس: "أي ملف في الوقت الحالي سيتم إرجاؤه لأن لدينا بطولة كلنا نطمح للفوز بها. مجلس الإدارة بالكامل يدعم اللاعبين والمنتخب".

"رابطة الأندية لها كل الصلاحيات في الفترة المقبلة، وبإذن الله سيكون هناك صلاحيات فيما يخص القسم الثاني والثالث".

وعن مسألة انتقال لجنة الحكام من اتحاد الكرة إلى رابطة الأندية المحترفة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري في الوقت الحالي، قال علام: "سنرى مسألة لجنة الحكام على أساس وجود فكرة كهذه في العالم، إن وجدت سنطبقها وإن لم توجد ستظل لجنة الحكام تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم".

ورفض علام التعليق على إمكانية الاستعانة بخبير أجنبي للنهوض بلجنة الحكام، معتبرا هذا الملف ضمن الملفات المؤجلة لحين نهاية كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.