جمال علام: كل الملفات مؤجلة لنهاية كأس الأمم.. وهذا موقفنا من نقل لجنة الحكام لرابطة الأندية

الخميس، 06 يناير 2022 - 12:19

كتب : بسام أبو بكر

جمال علام

وجه جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والذي تم انتخابه أمس -الأربعاء- شكره للجمعية العمومية، موضحا أن كل الملفات سيتم تأجيلها لحين انتهاء مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وقال علام في تصريحاته لقناة الشمس: "أي ملف في الوقت الحالي سيتم إرجاؤه لأن لدينا بطولة كلنا نطمح للفوز بها. مجلس الإدارة بالكامل يدعم اللاعبين والمنتخب".

"رابطة الأندية لها كل الصلاحيات في الفترة المقبلة، وبإذن الله سيكون هناك صلاحيات فيما يخص القسم الثاني والثالث".

أخبار متعلقة
الدرندلي يكشف لـ في الجول أمر يتصدر طموحاته في اتحاد الكرة.. و"ذراعنا مفتوح لكل الأندية" عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة مجلس منتخب بعد 913 يوما.. جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة خبر في الجول – جمال علام رئيسا لبعثة منتخب مصر في كأس الأمم

وعن مسألة انتقال لجنة الحكام من اتحاد الكرة إلى رابطة الأندية المحترفة المسؤولة عن تنظيم الدوري المصري في الوقت الحالي، قال علام: "سنرى مسألة لجنة الحكام على أساس وجود فكرة كهذه في العالم، إن وجدت سنطبقها وإن لم توجد ستظل لجنة الحكام تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم".

ورفض علام التعليق على إمكانية الاستعانة بخبير أجنبي للنهوض بلجنة الحكام، معتبرا هذا الملف ضمن الملفات المؤجلة لحين نهاية كأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

جمال علام الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر كأس أمم إفريقيا لجنة الحكام
نرشح لكم
الدرندلي: سننقل مقر اتحاد الكرة ونعمل لإنشاء رابطة أندية الدرجة الثانية.. ومن المستحيل أن أظلم الأهلي ثاني صفقاته الشتوية.. الإسماعيلي يتعاقد مع سايكو كونتيه أحمد مرتضى يعد فريق سلة الزمالك بحل كافة المشاكل.. ويشيد بلاعبي الطائرة مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا تعاقدنا مع مهاجم السكة الحديد
أخر الأخبار
المريخ يكشف سبب الاعتراض على سحب موسيماني القرعة.. وموقف ملعب النادي النهائي 8 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
الدرندلي: سننقل مقر اتحاد الكرة ونعمل لإنشاء رابطة أندية الدرجة الثانية.. ومن المستحيل أن أظلم الأهلي 28 دقيقة | الدوري المصري
جمال علام: كل الملفات مؤجلة لنهاية كأس الأمم.. وهذا موقفنا من نقل لجنة الحكام لرابطة الأندية 35 دقيقة | مصر
مواعيد مباريات اليوم 6 يناير 2022.. السوبر السعودي وعودة الدوري الإيطالي وكأس إسبانيا ساعة | الدوري الإيطالي
ثاني صفقاته الشتوية.. الإسماعيلي يتعاقد مع سايكو كونتيه 12 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد يتجنب "الديجا فو" ويعبر عقبة ألكويانو في الكأس 12 ساعة | أوروبا
زياش: استبعادي من منتخب المغرب؟ لا أهتم بأي شيء في الوقت الحالي 12 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حوار في الجول - أسطورة نيجيريا يتحدث عن "يوم محمد صلاح المُرعب".. والفوز بأبطال أوروبا 12 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني