مواعيد مباريات اليوم 6 يناير 2022.. السوبر السعودي وعودة الدوري الإيطالي وكأس إسبانيا

تعود اليوم منافسات الدوري الإيطالي بعد نهاية العطلة الشتوية بقمتين من نار، حيث يلعب ميلان ضد روما ضمن منافسات الأسبوع العشرين للمسابقة.

وتنطلق المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

أيضا يلعب يوفنتوس ضد نابولي في العاشرة إلا الربع، بينما يسبقهما لاتسيو وإمبولي في الثالثة والنصف عصرا.

وفي السعودية تقام مباراة كأس السوبر بين الهلال والفيصلي في السابعة والربع بتوقيت القاهرة (SSC1).

أخيرا يستمر دور الـ32 لكأس ملك إسبانيا بمباريات أبرزها سبورتينج خيخون ضد فياريال - ريال سرقسطة ضد إشبيلية في السابعة مساء، بينما يلعب أتلتيكو مدريد ضد مضيفه رايو ماخاداهوندا في العاشرة والنصف مساء.

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