ثاني صفقاته الشتوية.. الإسماعيلي يتعاقد مع سايكو كونتيه

أتم الإسماعيلي ثاني صفقاته الشتوية رسميا بضم المهاجم الجامبي سايكو كونتيه قادما من السكة الحديد.

وأشار النادي إلى أن اللاعب قد وقع على تعاقد لمدة 2026.

وبذلك سيكون ثاني صفقات الدراويش بعد البوليفي أليجانار.

وكان سايكو انتقل للسكة الحديد قبل بداية الموسم الجاري وسجل ستة أهداف مع الفريق.

ولعب سايكو في المنيا وأعير لديروط ثم عاد لفريقه قبل الاستغناء عنه مطلع الموسم الجاري لينضم للسكة الحديد ومنه إلى الإسماعيلي.