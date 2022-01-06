اربطوا أحزمتكم استعدادا لمتعة فانتازي في الجول في كأس الأمم الإفريقية

الخميس، 06 يناير 2022 - 19:37

كتب : أحمد غالب

فانتازي في الجول في كأس أمم إفريقيا 2021

فانتازي في الجول لا تتوقف عن تقديم المتعة، توقفت مباريات الدوري المصري؟ لا يهم، في الجول سيكون حاضرا في كأس أمم إفريقيا.

يقدم فانتازي في الجول منافسات جديدة من خلال بطولة كأس الأمم، لكن يرجى تحديث التطبيق أولا حتى تستطيع الدخول لقسم كأس الأمم.

قوانين اللعبة لن تختلف كثيرا عن بطولة الدوري المصري، دور المجموعات سيتم لعبه على ثلاث جولات. يمكنك تغيير تشكيلك بعد نهاية كل جولة.

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يمكنك اختيار 3 لاعبين بحد أقصى من نفس المنتخب وذلك خلال مرحلة المجموعات، أما بداية من دور الـ16 سيزيد عدد اللاعبين من نفس المنتخب ليكون 4 لاعبين، وستتوالى الزيادة مع دور ربع النهائية لتكون 5 لاعبين.

وتستطيع اختيار 6 لاعبين من نفس المنتخب في دور قبل النهائي، ويصبح العدد 8 في الدور النهائي.

أما عن البطاقات الإضافية التي تعزز نقاطك فستكون كالتالي:

(الانتقالات المجانية)

يمكنك استخدام بطاقة الانتقالات المجانية 4 مرات خلال البطولة، ستضيف إليك هذه الخاصية القدرة على تغيير تشكيلك بالكامل دون خصم أي نقاط.

(نقاط الدكة)

تستطيع تفعيل هذه الخاصية مرة واحدة فقط خلال البطولة، تفعيل نقاط الدكة سيمكنك من حصد نقاط دكة البدلاء الخاصة بتشكيلك مضافة لنقاط تشكيلك الأساسي.

(الكابتن X3)

تفعيل تلك البطاقة سيزيد نقاط قائد الفريق في تشكيلك لتكون مضروبة X3، تستطيع تفعيلها مرة واحدة.

أمامك فرصة لتكون دوري خاص ومنافسة أصدقائك على صدارة ترتيب الدوري، وكذلك تستطيع منافسة المتسابقين على صدارة الترتيب العام للعبة.

كون فريقك بعناية قبل غلق باب الانتقالات يوم الأحد المقبل الموافق 9 يناير في تمام الساعة الخامسة مساء قبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الكاميرون وبوركينا فاسو.

سجل الآن عبر Fantasy.Filgoal.com

أو من خلال التطبيق

أندرويد: https://bit.ly/3e4Bpa0

أيفون: https://apple.co/31BJX1L

هواوي: https://bit.ly/3B5gi05

تنويه: يشترط تحديث التطبيق حتى يتم ظهور البطولة الجديدة.

فانتازي في الجول كأس أمم إفريقيا
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