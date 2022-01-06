ريال مدريد يتجنب "الديجا فو" ويعبر عقبة ألكويانو في الكأس

تأهل ريال مدريد إلى دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، بتغلبه على مضيفه ألكويانو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الكوياو.

ريال مدريد تقدم بواسطة إيدير ميليتاو، لكن ألكويانو تعادل عن طريق داني فيجا في الشوط الثاني.

ثم استعاد ريال مدريد زمام السيطرة عن المباراة عن طريق البديلين ماركو أسينسيو وإيسكو ألاركون بهدفين ثانٍ وثالثٍ.

وتواجه ريال مدريد مع ألكويانو -فريق القسم الثالث- في نفس الدور بنفس الملعب بكأس الملك للموسم الثاني على التوالي، لكنه تجنّب "الديجا فو" هذه المرة.

والديجا فو هي ظاهرة تحدث بتكرار نفس الموقف بصورة متطابقة، شيء كان ليحدث لو ودّع مدريد البطولة على يد ألكويانو للموسم الثاني على التوالي كما حدث قبل عام.

ولعب ريال مدريد المباراة دون مجموعة من أبرز عناصره الأساسية التي أراحها كارلو أنشيلوتي مثل كريم بنزيمة، ولوكا مودريتش، وفيرلان ميندي، وتيبو كورتوا. فيما غاب لوكا يوفيتش للكورونا.

فيما شارك إدين هازارد وماريانو دياز منذ البداية، كما لعب فيدي فالفيردي وإدواردو كامافينجا في الوسط، وظهر الأوكراني أندري لونين في حراسة المرمى.

وتقدم ريال مدريد في الدقيقة 39 عن طريق البرازيلي ميليتاو بضربة رأسية بعد ركنية نفذها رودريجو.

سيناريو شبيه بمباراة الموسم الماضي الذي افتتح أهدافه ميليتاو أيضًا.

في الشوط الثاني غادر ماريانو دياز مصابا وعوضه ماركو أسينسيو.

الملعب اشتعل عندما أدرك فيجا التعادل لأصحاب الأرض بعد أن تلاعب بـ كاسيميرو وميليتاو وسجل في الزاوية البعيدة لـ لونين في الدقيقة 66.

لكن رد ريال مدريد جاء سريعا بتسديدة أسينسيو التي اصطدمت بالدفاع وسكنت الشباك في الدقيقة 77.

ريال مدريد أكد انتصاره بواسطة البديل إيسكو في الدقيقة 79 بعد لحظات من دخوله مستغلًا خطأ قاتلًا في الدفاع وحارس المرمى.

وانضم ريال مدريد إلى ركب المتأهلين إلى ثمن النهائي بعد إسبانيول، وريال سوسيداد، مايوركا، وفالنسيا، وبرشلونة، وأتليتكو بالياريس، ورايو فايكانو، وريال بيتيس.