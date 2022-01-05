إلغاء مباراة تونس وسيراليون الودية

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

منتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تأجيل سفر المنتخب إلى الكاميرون بعد إلغاء مباراته أمام سيراليون.

وأشار الاتحاد التونسي إلى أن منتخب سيراليون قد اعتذر عن المباراة التي كان مقرر لها يوم 7 يناير المقبل.

ويواصل منتخب تونس تدريباته استعدادا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا والتي ستبدأ في الكاميرون يوم 9 يناير.

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وشهدت التدريبات انضمام عمر رقيق لاعب إشبيلية، وفي انتظار انضمام عصام الجبالي خلال الفترة المقبلة.

وسيتم التنسيق بين الاتحاد التونسي لكرة القدم وخطوط الطيران التونسية من أجل تحديد موعد السفر إلى الكاميرون.

وأوقت القرعة منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من جامبيا، ومالي، وموريتانيا.

تونس سيراليون كأس أمم إفريقيا 2021
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