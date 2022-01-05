بي بي سي: أستراليا تلغي تأشيرة دجوكوفيتش

كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن إلغاء السلطات الأسترالية التأشيرة الخاصة بنوفاك دجوكوفيتش نجم التنس.

وجاء قرار أستراليا بسبب رفض اللاعب للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي يخالف قواعد الدولة.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قررت إعفاء اللاعب من القواعد الخاصة بإلزامية اللقاح قبل أن تتخذ السلطات الأسترالية قرارا بإلغاء التأشيرة.

اللاعب سيغادر خارج أستراليا غدا عائدا إلى صربيا ولكن المحامي الخاص باللاعب سيطعن على القرار في محاولة ليقنن أوضاعه قبل بداية البطولة.

ومن المفترض أن تبدأ بطولة أستراليا المفتوحة يوم 17 يناير المقبل.

وكان اللاعب قد حقق رقما قياسيا في عام 2021 بتصدره المركز الأول في الترتيب العالمي لمدة 310 أسبوع، كما نجح في التتويج بثلاثة ألقاب جراند سلام.