خبر في الجول – جمال علام رئيسا لبعثة منتخب مصر في كأس الأمم

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 23:40

كتب : بسام أبو بكر

منتخب مصر - كأس العرب 2021

قرر جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري تولى رئاسة بعثة منتخب مصر في الكاميرون للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وعلم FilGoal.com أن جمال علام سيتولى رئاسة بعثة منتخب مصر في الكاميرون، وذلك بعد نجاحه في انتخابات اتحاد كرة القدم.

وسيرافقه محمد حلمي مشهور عضو اتحاد كرة القدم.

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على أن يلحق بهما خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بعد عدة أيام.

وتسافر بعثة منتخب مصر إلى الكاميرون في تمام الساعة الحادية عشر صباحا يوم السبت المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الإفريقية بجانب نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا جمال علام
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