مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا تعاقدنا مع مهاجم السكة الحديد

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 23:09

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - بيان رسمي

أتم الإسماعيلي ثاني صفقاته الشتوية بضم المهاجم الجامبي سايكو كونتيه قادما من السكة الحديد.

وقال مصدر من الإسماعيلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الأربعاء: "سايكو وقع على عقود انضمامه للإسماعيلي".

وواصل "مدة التعاقد ستكون أربعة مواسم ونصف مقابل 370 ألف دولار".

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وبذلك سيكون ثاني صفقات الدراويش بعد البوليفي أليجانار.

وكان سايكو انتقل للسكة الحديد قبل بداية الموسم الجاري وسجل ستة أهداف مع الفريق.

ولعب سايكو في المنيا وأعير لديروط ثم عاد لفريقه قبل الاستغناء عنه مطلع الموسم الجاري لينضم للسكة الحديد ومنه إلى الإسماعيلي.

الإسماعيلي سايكو كوني في الدوري
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