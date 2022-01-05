قوائم أمم إفريقيا – أوباميانج وليمينا يقودان الجابون

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 22:44

كتب : FilGoal

مصر الجابون تصفيات كأس العالم

أعلن باتريس نوفو المدير الفني لمنتخب الجابون قائمة فريقه النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت القائمة تواجد بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وماريو ليمينا لاعب نيس الفرنسي.

وتم استبعاد المدافع بروندو موسافو كينج ولاعب الوسط ويلفريد إبيان من القائمة النهائية.

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ويلعب منتخب الجابون في المجموعة الثالثة بجوار كل من المغرب وغانا وجزر القُمر.

تعرف أكثر على الجابون وأوباميانج من هنا

وجاءت القائمة التي ضمت 28 لاعبا كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: جان نويل أمونوم - دونالد نزي – أنتوني مفا ميزوي - جونيور فوتسو نوبي

خط الدفاع: جيلكريست نجيما - برونو إيكولي مانجا - سيدني أوبيسا – جونيور أكوي أسومو - جوهان أوبيانج - دافيد سامبيسا - أنتوني أويونو - لويد بالون - ياريس نجاكوتو – أليكس موكيتو موسوندا

خط الوسط: ماريو ليمينا - سيرج نجوالي - جيلور كانجا – أندريه بيوجو بوكو - جيم أليفينا - ميدوين بيتيجي

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج - كيفن مايي - أكسل ماي - أولريك إنيم - فهد ندزونج - آرون بوبيندزا - دينيس بوانجا - لويس أوتشانجا

الجابون كأس أمم إفريقيا
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