برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 22:38

كتب : FilGoal

فيران جوتجلا - برشلونة

فاز برشلونة على ليناريس ديبورتيفو بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

أحرز هدفي برشلونة كل من عثمان ديمبيلي وفيران جوتجلا، بينما سجل هوجو دياز هدف ليناريس.

بادر برشلونة بالهجوم بفرصة أولى في الدقيقة الـخامسة برأسية من أراوخو مرت بجانب المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 18 تقدم ليناريس عن طريق هوجو دياز برأسية رائعة بعد هروبه من رقابة أوسكار مينجيزا.

وفي الشوط الثاني تعادل البديل ديمبيلي لبرشلونة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء خادعت الخارس.

وبعد ست دقائق فقط أضاف جوتجلا الهدف الثاني بمجهود فردي رائع بعد مرورة من أكثر من لاعب ليسدد في المرمى.

وكاد ليناريس أن يدرك التعادل عن طريق دياز بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم.

بذلك الفوز تأهل برشلونة إلى دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، لينضم إلى كل من إسبانيول، وريال سوسيداد، وريال مايوركا، وفالنسيا.

برشلونة ليناريس ديبورتيفو كأس ملك إسبانيا
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