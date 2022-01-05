في الدرجة الثانية - المواجهة الأولى بين الشقيقين مكي

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 22:27

كتب : رضا السنباطي

محمود مكي

يواجه محمد مكي أحد نجوم الجيل الذهبي لحرس الحدود والمدير الفني الحالي للفريق، فريق دكرنس وصيف المجموعة يوم السبت المقبل.

ويلعب حرس الحدود متصدر المجموعة الثالثة ضد دكرنس يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدرجة الثانية.

وتعاقد دكرنس مع محمود مكي الشقيق الأصغر لمحمد مكي في انتقالات يناير لتصبح المواجهة الأولى بينهما خلال مسيرتهم.

أخبار متعلقة
الدرجة الثانية – عبد الرؤوف مديرا فنيا لـ المصري بالسلوم الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ13 الدرجة الثانية - أسوان يهزم الألومنيوم ويتشبث بالصدارة.. فوز شحاتة الأول وتعادل الفيوم

وقال محمود مكي لاعب دكرنس لـ FilGoal.com: "بدأت في نادي الألمونيوم لمدة 4 سنوات في الناشئين و5 سنوات مع الفريق الأول مع حسين عبد اللطيف ومجدي طلبة ومحمود مرزوق ومحمد السنباطي".

وأضاف "انتقلت إلى سوهاج لمدة ستة أشهر مع نبيل محمود وهشام عبد المنعم ثم تم بيعي لنادي وادي دجلة مع حمادة صدقي وكارتيرون واستمريت لمدة موسمين".

وتابع "انتقلت بعد ذلك لنادي أسوان مع عماد النحاس في الدوري الممتاز ثم حرس الحدود مع عبد الحميد بسيوني وسامي قمصان ومحمد صلاح في الدرجة الثانية، وتم الاستغناء عني فانتقلت لسيراميكا كليوباترا مع سعد فاروق".

وعن مسيرته بعد ذلك أوضح "ذهبت إلى القناة مع أبو طالب العيسوي ثم طنطا مع أيمن المزين وحققن الصعود إلى الدوري الممتاز".

وبالحديث عن شقيقه كشف "بدأ محمد مكي في ألمونيوم سفاجا ثم بتروجت وحرس الحدود لفترة طويلة في أفضل فترات الفريق لمدة 10 سنوات ثم وادي دجلة موسمين".

وتابع "بعد ذلك انتقل إلى تليفونات بني سويف موسما والقناة موسم وقام بتدريب طامية وجولدي مدرب مساعد مع أحمد عبد الغني ثم مساعدا ومدرب عام في حرس الحدود قبل أن يصبح مديرا فنيا للفريق بعد رحيل محمد حليم".

وعن المواجهة قال: "نحن أشقاء والعلاقة جيدة ولكن في العمل هناك فصل في العلاقة ونحن نفكر في عملنا فقط".

واختتم تصريحاته "هذه هي المواجهة الأولى أمام شقيقي سواء كان لاعبا أو مدربا، أتمنى التوفيق لفريقي والصعود للدوري الممتاز كما أتمنى التوفيق لشقيقي في مسيرته".

الدرجة الثانية دكرنس حرس الحدود محمد مكي محمود مكي
نرشح لكم
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 13 الدرجة الثانية – تعرف على نتائج وترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة الـ13 الدرجة الثانية - أسوان يهزم الألومنيوم ويتشبث بالصدارة.. فوز شحاتة الأول وتعادل الفيوم الدرجة الثانية - استقالة مجدي طلبة من تدريب المصري بالسلوم
أخر الأخبار
قوائم أمم إفريقيا – أوباميانج وليمينا يقودان الجابون 20 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس 26 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - المواجهة الأولى بين الشقيقين مكي 37 دقيقة | الدرجة الثانية
قوائم أمم إفريقيا – "كاتب التاريخ" يقود السودان في مجموعة مصر 48 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس ملك إسبانيا - ألكويانو (0)-(0) ريال مدريد.. ربع ساعة متبقية على الشوط 54 دقيقة | الدوري الإسباني
توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني