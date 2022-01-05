في الدرجة الثانية - المواجهة الأولى بين الشقيقين مكي

يواجه محمد مكي أحد نجوم الجيل الذهبي لحرس الحدود والمدير الفني الحالي للفريق، فريق دكرنس وصيف المجموعة يوم السبت المقبل.

ويلعب حرس الحدود متصدر المجموعة الثالثة ضد دكرنس يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدرجة الثانية.

وتعاقد دكرنس مع محمود مكي الشقيق الأصغر لمحمد مكي في انتقالات يناير لتصبح المواجهة الأولى بينهما خلال مسيرتهم.

وقال محمود مكي لاعب دكرنس لـ FilGoal.com: "بدأت في نادي الألمونيوم لمدة 4 سنوات في الناشئين و5 سنوات مع الفريق الأول مع حسين عبد اللطيف ومجدي طلبة ومحمود مرزوق ومحمد السنباطي".

وأضاف "انتقلت إلى سوهاج لمدة ستة أشهر مع نبيل محمود وهشام عبد المنعم ثم تم بيعي لنادي وادي دجلة مع حمادة صدقي وكارتيرون واستمريت لمدة موسمين".

وتابع "انتقلت بعد ذلك لنادي أسوان مع عماد النحاس في الدوري الممتاز ثم حرس الحدود مع عبد الحميد بسيوني وسامي قمصان ومحمد صلاح في الدرجة الثانية، وتم الاستغناء عني فانتقلت لسيراميكا كليوباترا مع سعد فاروق".

وعن مسيرته بعد ذلك أوضح "ذهبت إلى القناة مع أبو طالب العيسوي ثم طنطا مع أيمن المزين وحققن الصعود إلى الدوري الممتاز".

وبالحديث عن شقيقه كشف "بدأ محمد مكي في ألمونيوم سفاجا ثم بتروجت وحرس الحدود لفترة طويلة في أفضل فترات الفريق لمدة 10 سنوات ثم وادي دجلة موسمين".

وتابع "بعد ذلك انتقل إلى تليفونات بني سويف موسما والقناة موسم وقام بتدريب طامية وجولدي مدرب مساعد مع أحمد عبد الغني ثم مساعدا ومدرب عام في حرس الحدود قبل أن يصبح مديرا فنيا للفريق بعد رحيل محمد حليم".

وعن المواجهة قال: "نحن أشقاء والعلاقة جيدة ولكن في العمل هناك فصل في العلاقة ونحن نفكر في عملنا فقط".

واختتم تصريحاته "هذه هي المواجهة الأولى أمام شقيقي سواء كان لاعبا أو مدربا، أتمنى التوفيق لفريقي والصعود للدوري الممتاز كما أتمنى التوفيق لشقيقي في مسيرته".