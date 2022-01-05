قوائم أمم إفريقيا – "كاتب التاريخ" يقود السودان في مجموعة مصر

أعلن برهان تية المدير الفني لمنتخب السودان قائمة فريقه النهائية المستدعاة لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

ويلعب منتخب السودان في المجموعة الرابعة بجوار كل من مصر ونيجيريا وغينيا بيساو.

وشهدت القائمة استدعاء محمد عبد الرحمن يوسف "غربال" مهاجم الهلال السوداني.

وقاد غربال فريقه الهلال الموسم المنصرم في الدوري السوداني للظفر باللقب بعدما سجل 27 هدفا وهو أعلى رقم لأي لاعب في تاريخ المسابقة.

وكسر غربال رقمه الشخصي الذي سجله مع المريخ، الغريم التقليدي للهلال في عاك 2017 بعدما سجل آنذاك 22 هدفا.

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وجاءت قائمة السودان التي ضمت 28 لاعبا كاملة كالتالي:

في حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين "الهلال السوداني"- إسحاق آدم "الهلال السوداني"- محمد مصطفى محمد "المريخ السوداني"

في الدفاع: محمد كسرى "حي العرب بورت سودان السوداني"- الصادق حسن "الشرطة القضارف السوداني"- أمجد إسماعيل "أهلي شندي السوداني"- صلاح الدين نمر "المريخ السوداني"- مصطفى محمد "المريخ السوداني"- محمد شرف الدين أمين "موتالا السويدي"- محمد عبد الله حسين "المريخ السوداني"- مصطفى أحمد سعيد الفادني "أهلي شندي السوداني"- عوض زايد بخيت "الأهلي خرطوم"- مازن محمدين "توتي خرطوم"- شريف عمر عبد الله "الهلال السوداني"- ضياء محجوب موسى "المريخ السوداني"- مؤيد عابدين "الهلال السوداني"

في الوسط: عبد الرازق يعقوب عمر "الهلال السوداني"- جمعة عباس عمر "الهلال السوداني"- محمد الراشد "المريخ السوداني"- سليمان زكريا "حي العرب بورت سودان السوداني"- ولي الدين خضر سافور "الهلال السوداني"- كابتن بشير الدخن "الأمل عطبرة السوداني"- الشيخ محمد الحسن "الخرطوم الوطني"- محمد المنذر قذاقي "هلال الأُبيض السوداني"

في الهجوم: محمد عبد الرحمن يوسف "غربال" "الهلال السوداني"- ياسين حامد "سبارتاكوس المجري"- الغزولي حسين نوح "المريخ السوداني"- مصعب أحمد الشرف عيسى "هلال الأُبيض السوداني"