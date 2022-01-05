رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:28

كتب : حامد وجدي

وزير الرياضة أشرف صبحي مع منتخب مصر قبل كأس أمم إفريقيا 2021

التقى أشرف صبحي وزير الرياضة بمنتخب مصر اليوم الأربعاء قبل سفره إلى الكاميرون لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا 2021.

وتبدأ أمم إفريقيا منافساتها في التاسع من شهر يناير الجاري وتستمر للسادس من فبراير.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجوار كل من نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

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ويبدأ منتخب مصر مشواره ضد نيجيريا في الحادي عشر من الشهر الجاري.

وأرسل صبحي تحيات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي للمنتخب.

وأوضح وزير الرياضة أن رئيس الجمهورية أكد متابعته لهم وطلب منهم إسعاد الشعب المصري.

فيما وعدهم وزير الوزارء بمكافأة مالية كبرى عند الفوز بلقب البطولة.

وقال صبحي: "كأس إفريقيا لا تقل أهمية عن الصعود لكأس العالم، وكل الدعم من الدولة المصرية للمنتخب، لأن الشعب المصري والشارع الرياضى على وجه الخصوص ينتظر أداء جيد وإحراز البطولة وهذا عهده بكم خاصة أن هناك نجوم كبار مثلكم".

ورد محمد صلاح قائد منتخب مصر قائلا: "كلنا على قلب رجل واحد، والفوز بكأس افريقيا، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري".

فيما قال كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر: "وطني البرتغال لكن عندما أدرب منتخب، أخلع قميص منتخبي وأرتدي قميص المنتخب الذي أدربه، وحالياً أنا مصري وسنحاول إسعادكم".

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