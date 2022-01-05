تشكيل ريال مدريد - هازارد أساسي ورودريجو وماريانو في الهجوم أمام ألكويانو
الأربعاء، 05 يناير 2022 - 21:07
كتب : FilGoal
أعلن كارلو أنشيلوتي التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد ويبدأ إدين هازارد أساسيا.
ويلعب ريال مدريد أمام ألكويانو في دور الـ32 من كأس الملك الإسباني.
كما يبدأ أندري لونين في حراسة المرمى ويقود الثنائي رودريجو وماريانو دياز الهجوم.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: أندري لونين
خط الدفاع: إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو
خط الوسط: كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – إدواردو كامافينجا – إدين هازارد
خط الهجوم: رودريجو – ماريانو دياز