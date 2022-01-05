مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة

كشف جون كيستر المدير الفني لمنتخب سيراليون سبب رفض تريفور شالوباه لاعب تشيلسي الانضمام إلى بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021.

كما تحدث عن رفض شقيقه ناثانيل لاعب فولام الاستدعاء كذلك.

وتحدث عن مواجهة الجزائر وكوت ديفوار ووصفها بمباراتين قد يقضيان على آمالهما في التأهل من دور المجموعات.

وبدأ جون كيستر حديثه لـFilGoal.com قائلا: "نشارك في كأس أمم إفريقيا لأول مرة منذ 25 عاما، هذا حدث كبير لنا وللاعبين الذين يوجد منهم من لم يشاهد سيراليون تلعب من قبل في البطولة لذلك سيكون من الرائع لهم تمثيل البلد والشعب في كأس أمم إفريقيا، نسعى لإسعاد الشعب السيراليوني وجعلهم يفتخرون بنا".

وواصل ""ولدت في إنجلترا وعشت حياتي كلها في مدينة مانشستر رفقة أسرتي التي كانت من أصل سيراليوني وبالرغم من أنيي لعبت لفرق في إنجلترا لكن اخترت أن ألعب وأمثل منتخب بلادي سيراليون".

وأكمل "رغم أن البلد كانت تعيش فترة من الحروب الأهلية وعدم الاستقرار، لكن حبي وحب عائلتي لهذه البلد كبير للغاية ودائما كنت أحلم بأن أساعدها على التطور في كرة القدم والآن أقود تدريب المنتخب فنيا في كأس أمم إفريقيا وهذا فخر كبير لي".

وتابع "التأهل لهذه البطولة أمر لا يصدق خصوصا أنه جاء بعد قرار فيفا بإيقاف النشاط الرياضي في سيراليون ومعاقبة اتحاد الكرة هنا، وبكل هذه الظروف الداخلية لن يصدق أحد أننا بعد القرار بـ3 أعوام سنتأهل لكأس أمم إفريقيا، لذلك أشكر اللاعبين والجميع على هذا التأهل".

وأضاف مدرب سيراليون "مجموعتنا لن تكون سهلة، هناك الجزائر وكوت ديفوار لديهما قائمة كبيرة من النجوم في أوروبا كذلك هم منتخبات بتاريخ كبير وخبرات كبيرة".

وأردف "الجزائر هي بطلة القارة ولسوء الحظ القرعة اوقعتنا معهم في أول مباراة ثم كوت ديفوار في المباراة الثانية، تلك مواجهات قد تقضي على آمالك في التأهل إن خسرت أو تعطي لك دفعة لتكون مفاجأة البطولة إن حققت نتيجة إيجابية في أي منهما".

وأكمل "هناك أيضا منتخب غينيا الاستوائية وهو منتخب طموح مثلنا ونحترمه، هدفنا هو التأهل من دور المجموعات وسيكون هذا إنجاز لنا خاصةً مع ارتفاع تنافسية المجموعة".

وعن عدم ضم تريفور وناثانال شالوباه قال: "الأخوان تريفور وناثانال شالوباه كان لديهما استعداد للعب في البطولة وتمثيل منتخب سيراليون لكن في النهاية أخبراني بأنه ليس الوقت المناسب ويحتاجان المزيد من الوقت للحصول على دقائق لعب أكثر من أنديتهم، خاصة تريفور الذي أخبرني أنه أصبح أساسيا في تشيلسي لذلك يرغب في مواصلة اللعب مع فريقه".

وشدد "أحترم قرارهما كثيرا لأنهما مازالا شبابا وهذا أفضل وقت يحصلان فيه على مقعد أساسي في أنديتهما، سنحاول معهما مستقبلا للانضمام لنا خاصة أن عائلتهما ترغب في رؤيتهما بقميص المنتخب السيراليوني".

وأتم مدرب سيراليون حديثه "البطولة ستكون صعبة وليس سهلا أن نقول من سيكون البطل هناك منتخبات كبيرة وكل منتخب يمتلك نجوم كثيرة، البطولة بها منتخبات مثل السنغال والجزائر ومصر والمغرب وتونس ونيجيريا فكيف لنا توقع من سيكون البطل؟ هذا أمر صعب".

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