كرة طائرة - تقرير إيطالي: ندى معوض تقترب من الدوري السويسري

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:22

كتب : FilGoal

ندى معوض - كرة طائرة

تقترب ندى معوض لاعبة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة وجامعة بارك الأمريكية من الانضمام إلى الدوري السويسري.

وكشف موقع "فولي بول نيوز" الإيطالي أن نادي لوجانو السويسري اقترب من ضم ندى معوض بشكل رسمي.

وأوضح التقرير أن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن ولكن الفريق السويسري يستعد للترحيب بلاعبته الجديد.

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وتبلغ ندى معوض -23 عاما- وكانت قد انتقلت من نادي الشمس إلى جامعة بارك الأمريكية بمنحة بعد تألقها في كأس العالم للناشئات.

وتألقت ندى معوض في دوري الجامعات الأمريكي مع جامعة بارك.

وتم اختيار ندى معوض كأفضل لاعبة وأفضل مسجلة للنقاط هذا الموسم.

كما تم اختيارها كأفضل مسجلة للنقاط في تاريخ الجامعة.

وسبق لندى معوض الحصول على فضية بطولة إفريقيا للأندية في إنجاز تاريخي للنادي وحصلت وقتها على لقب أفضل لاعبة في البطولة.

ومثلت ندى معوض منتخب مصر في أولمبياد ريو 2016 خلال منافسات كرة الطائرة الشاطئية.

كرة طائرة ندى معوض جامعة بارك الشمس إفريقيا
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