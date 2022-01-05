صامويل شيكويزي .. بحث الغواصة الصفراء عن ميسي في منجم الماس

كما هو معتاد تبرز الفئات السنية لمنتخب نيجيريا نجوما شابة تلفت أنظار كبار أندية أوروبا.

ويعد منتخب نيجيريا تحت 17 عام والذي توج بكأس العالم للناشئين عام 2015 أحد أبرز الأجيال التي خرجت منه لاعبين مميزين خلال السنوات الماضية.

على سبيل المثال فيكتور أوسيمين لاعب نابولي الإيطالي، كليتشي نواكالي لاعب هويسكا الإسباني ولاعب أرسنال الإنجليزي سابقا، وآخيرا صامويل شيكويزي لاعب فياريال الإسباني.

صوب جنوب نيجيريا وتحديدا مدينة أومواهيا بدأت رحلة الغواصة الصفراء لاقتناء جوهرة سمراء من دايموند أكاديمي أو أكاديمية الماس أحد الأكاديميات الرائدة في اكتشاف المواهب هناك.

تأسست دايموند أكاديمي في عام 2012 عن طريق هون إيكوشوكو أبوجو، بهدف أساسي هو اكتشاف المواهب والاستثمار فيها.

وكان أول الغيث اختيار شيكويزي وكليتشي نواكالي لاعبا الأكاديمية ضمن قائمة المنتخب النيجيري المشارك في كأس العالم للناشئين تحت 17 عام في تشيلي.

وتواصل Filgoal.com مع هون إيكوشوكو رئيس دايموند أكاديمي، للحديث عن مشروعه وعن بداية شيكويزي.

وقال إيكوشوكو لـFilGoal.com: "كانت لدي فكرة منذ وقت طويل لإنشاء أكاديمية هدفها اكتشاف المواهب في نيجيريا وتحقق ذلك في عام 2012، شيكويزي كان ضمن أوائل الفرق التي تكونت في الأكاديمية".

وواصل "بعد نجاحه في الاختبارات منذ أول يوم له وهو يبهرني، يستطيع مراوغة أي لاعب أمامه وتسجيل الأهداف، سرعان ما انضم لمنتخب الناشئين وهو في عمر الـ14 عاما حتى وصل له اللعب في كأس العالم 2015 ولم يكن وحيدا كان معه كليتشي نواكالي هو الآخر".

وأكمل "صامويل شخص مهذب ومتواضع للغاية، هادئ خارج الملعب، تحب أن تراه وهو يلعب كرة القدم لأنك ستشعر بمتعة كبيرة".

شبيه ميسي وفرصة اللعب لأرسنال

منتخب نيجيريا والذي كان يقوده فنيا نجم الزمالك السابق إيمانويل أمونيكي نجح في العودة من تشيلي بلقب كأس العالم للناشئين، في بطولة شهدت تألق شيكويزي وفيكتور أوسيمين وكليتشي نواكالي إذ ساهم الثلاثي بتسجيل 16 هدفا خلال البطولة.

بـ3 أهداف ومثلهم في صناعة الأهداف، لفت صامويل شيكويزي أنظار العديد من المتابعين للبطولة، لتتلقى أكاديمة الماس العديد من الطلبات لخضوع اللاعب لفترات معايشة في أوروبا وأخرى عروض رسمية.

وتواصل FilGoal.com مع إيمانويل أمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا للناشئين للحديث عن رأيه الفني في صامويل شيكويزي حيث قال: "صامويل لاعب موهوب ولاعب جيد للغاية خاصةً في المرواغات، سيكون أحد أفضل لاعبي إفريقيا مستقبلا انا سعيد بتدريبه، لديه قدم يسرى ممتعة، حين تعاقد معه فياريال سألوني في إسبانيا عنه قلت لهم أن فياريال تعاقد مع ميسي إفريقيا".

فيما تحدث إيكوشوكو عن العروض التي تلقاها صامويل خلال تلك الفترة لـFilGoal.com "بعد كأس العالم مباشرة أبدى أرسنال الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الثنائي شيكويزي وكليتشي وجاء كشاف للنادي لرؤيتهما في الأكاديمية أكثر من مرة، حتى تقدم النادي بطلب رسمي للتعاقد معهما، عرض أرسنال لضم الثنائي لم يكن مقنعا بالنسبة لنا، بعد ما حدث اتفاق على كل شيء حدث اختلاف في بعض بنود العقد وخلاف مادي فتراجع أرسنال عن ضم صامويل وتعاقد مع كليتشي فقط".

حسب الصحف الإنجليزية كانت قيمة صفقة انضمام كليتشي نواكالي لأرسنال مقابل مليوني جنيه إسترليني.

منظار الغواصة الصفراء يخطف صامويل

في صيف 2017 أعلن نادي فياريال الإسباني تعاقده مع شيكويزي قادما من دايموند أكاديمي، مقابل 500 ألف يورو، بعدما نجح النادي الإسباني في الفوز بخدمات اللاعب بعد صراع كبير مع أكثر من ناد أوروبي آخر.

وحكي رئيس دايموند أكاديمي لـFilGoal.com تفاصيل انضمام اللاعب لفياريال الإسباني قائلا: "كانت لدينا الكثير من العروض لضم صامويل خاصةً بعد فشل انتقاله لأرسنال ، كان هناك عرضا من بورتو البرتغالي وليل الفرنسي وايضا أكثر من ناد في بلجيكا، تركنا حرية الاختيار لصامويل وهو اختار بنفسه اللعب لفياريال، لقد تحدث مسئولو النادي أكثر من مرة مع اللاعب وعن مستقبله لذلك اقتنع اللاعب ووافق على الانضمام لهم".

وأضاف "لم يكن صامويل وكليتشي فقط هما الذين احترفا في أوروبا من الأكاديمية لكن هناك الكثير من اللاعبين، لقد احترف من هنا ما يزيد عن 20 لاعبا ومازال لدينا كثير من المواهب تنتظر فرصة الاحتراف الخارجي".

الاستدعاء الأول للنسور الخضراء

بعد انضمامه لفياريال الإسباني، حصل شيكويزي على استدعائه الأول لمنتخب نيجيريا تحت قيادة المدير الفني السابق للمنتخب جيرنوت روهر، وسرعان ما حجز مقعده الأساسي في تشكيل منتخب بلاده، وافتتح سجله التهديفي الدولي في كأس أمم إفريقيا 2019 بالقاهرة في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا بالدور ربع النهائي والتي انتهت بفوز نيجيريا بهدفين لهدف.

وتواصل Filgoal.com مع نبيل الطرابلسي المدرب المساعد السابق في جهاز جيرنوت روهر في تدريب منتخب نيجيريا للحديث حول صامويل تشوكويزي.

وقال نبيل: "صامويل من أفضل اللاعبين في المراوغات، أنا أحب تسميته بميسي إفريقيا وهو اللقب الذي يحبه، هو من أفضل لاعبي القارة بعد محمد صلاح وساديو ماني واللاعبين الكبار، لقد تعرض لإصابة خلال الموسم الحالي مع فياريال أبعدته طويلا عن فريقه لكنه عاد من جديد وسيعود أفضل في الفترة المقبلة".