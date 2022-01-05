سبورت: كوتينيو يتقرب من الانتقال لـ أستون فيلا

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن اقتراب أستون فيلا من التعاقد مع فيليب كوتينيو لاعب برشلونة خلال شهر يناير الحالي.

وفقا للصحيفة فإن كوتينيو قد اقتنع بضرورة خروجه من برشلونة من أجل الحصول على فرصة للمشاركة من أجل الانضمام إلى منتخب البرازيل قبل كأس العالم 2022.

على الجانب الآخر فإن برشلونة أيضا يرغب في خروج اللاعب من أجل تقليص قيمة الرواتب في الفريق ليتمكن من تسجيل فيران توريس في قائمته.

كوتينيو ووكيله يعملان على العودة للدوري الإنجليزي لأنه المكان الذي شهد تألقه من قبل مع ليفربول في أفضل فترات مسيرته الكروية.

وفقا لـسبورت فإن أستون فيلا هو النادي الأقرب حاليا للاتفاق مع برشلونة واللاعب من أجل ضمه خلال شهر يناير، إذ أن إدارة الفريقين قد اقتربا من من الوصول إلى اتفاق بشأن الحصول على اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء بنهاية الموسم.

كويتينو عانى هذا الموسم من أجل دخول إلى خطط تشافي ومن قبله رونالد كومان ولم يتمكن من الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة على الرغم من تعافيه من الإصابة.

وشارك كوتينيو منذ بداية الموسم مع برشلونة في 16 مباراة، وتمكن خلالهم من تسجيل هدفين.