الجزائر تهزم غانا بثلاثية وديا استعدادا لأمم إفريقيا

تغلب منتخب الجزائر على غانا بثلاثة أهداف دون مقابل وديا ضمن الاستعدادات لخوض منافسات أمم إفريقيا.

وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وأقيم اللقاء الودي بين الجزائر وغانا على استاد المدينة التعليمية في قطر ضمن استعدادات الفريقين لأمم إفريقيا.

وافتتح أدم وناس التسجيل في الدقيقة الثامنة من اللقاء وانتهى الشوط الأول بهدف دون مقابل.

أما في الشوط الثاني فعزز منتخب الجزائر تقدمه بهدف آخر في الدقيقة 75 عن طريق جوناثان منساه مدافع غانا بالخطأ في مرماه.

واختتم إسلام سليماني التسجيل في الدقيقة 79 لينتهي اللقاء بفوز الجزائر بثلاثية دون مقابل.

ويقع منتخب الجزائر في المجموعة الخامسة بجانب منتخبات كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

بينما منتخب غانا في المجموعة الثالثة بجوار منتخبات المغرب والجابون وجزر القمر.