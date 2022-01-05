الريان القطري يفسخ تعاقده مع فرانك كوم

أعلن نادي الريان القطري فسخ تعاقده مع لاعب الوسط الكاميروني فرانك كوم بالتراضي بين الطرفين.

فرانك كوم النادي : الريان الريان

وأصبح لاعب الوسط المخضرم حرا ليوقع لأي ناد بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فرانك كوم البالغ من العمر 30 عاما لعب مع الريان خلال الموسم الجاري 9 مباريات في مختلف المسابقات.

وكان فرانك كوم انضم لصفوف الريان قادما من الترجي التونسي في عام 2019.

وحقق فرانك كوم مع الترجي التونسي قبل رحيله لقبي دوري أبطال إفريقيا عامي 2018 و2019 على التوالي.

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