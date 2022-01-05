قمصان كل المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2021
الأربعاء، 05 يناير 2022 - 20:17
كتب : FilGoal
تستعد الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.
وتأجلت البطولة لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويشارك 24 منتخبا في البطولة مقسمين على 6 مجموعات كالتالي:
-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر
-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي
-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون
-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو
-المجموعة الخامسة.. الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الإستوائية
-المجموعة السادسة.. تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا
شاهد من هنا كل قمصان المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا المقبلة