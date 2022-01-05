قمصان كل المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا 2021

تستعد الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا في نسختها الـ32 خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وتأجلت البطولة لمدة عام بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويشارك 24 منتخبا في البطولة مقسمين على 6 مجموعات كالتالي:

-المجموعة الأولى.. الكاميرون - بوركينا فاسو - إثيوبيا - الرأس الأخضر

-المجموعة الثانية.. السنغال - زيمبابوي - غينيا - مالاوي

-المجموعة الثالثة.. المغرب - غانا - جزر القمر - الجابون

-المجموعة الرابعة.. نيجيريا - مصر - السودان - غينيا بيساو

-المجموعة الخامسة.. الجزائر - كوت ديفوار - سيراليون - غينيا الإستوائية

-المجموعة السادسة.. تونس - مالي - موريتانيا - جامبيا

شاهد من هنا كل قمصان المنتخبات المشاركة في أمم إفريقيا المقبلة