تشكيل برشلونة - الظهور الرسمي الأول لألفيش

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 19:35

كتب : FilGoal

داني ألفيش - برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة تشكيل الفريق الذي سيواجه ليناريس ديبورتيفو بعد قليل.

ويلتقي برشلونة مع ليرانيس على ملعب الأخير في دور الـ 32 من كأس ملك إسبانيا.

وظهر داني ألفيش في التشكيل الأساسي للفريق للمرة الأولى منذ انضماه بعدما تم تسجيله في قائمة الفريق صباح اليوم.

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وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: نيتو

الدفاع: أوسكار مينجيزا - رونالد أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - نيكولاس جونزاليس - ريكي بويج

الهجوم: داني ألفيش - فيران جوتجلا - إلياس أخوماتش

داني ألفيش برشلونة ليناريس ديبورتيفو كأس ملك إسبانيا
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