منافس مصر - بعد رفض انضمامه إلى نيجيريا.. إيجالو يمتنع عن تدريبات الشباب

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 18:23

كتب : FilGoal

أوديون إيجالو يحتفل بهدف نيجيريا في تونس - الصورة من الكاف

غاب أوديون إيجالو مهاجم نيجيريا عن تدريبات فريق الشباب السعودي لليوم الثاني على التوالي.

وكان منتخب نيجيريا قد طلب ضم إيجالو إلى قائمة الفريق استعدادا لخوض منافسات أمم إفريقيا في الكاميرون.

ورفض فريق الشباب ترك اللاعب والسفر مع منتخب بلاده.

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وتقام منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية أن إيجالو غاب عن التدريبات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على رفض النادي سفره للانضمام إلى منتخب بلاده.

ويقع منتخب نيجيريا في المجموعة الرابعة رفقة كل من منتخبات مصر وغينيا بيساو والسودان.

ويفتتح منتخب نيجيريا مبارياته أمام مصر يوم الثلاثاء المقبل.

أمم إفريقيا نيجيريا إيجالو
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