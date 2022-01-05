وكيلهما: النقاز يعود إلى الزمالك الموسم المقبل.. وموقف عمرو مرعي

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 17:50

كتب : حامد وجدي

عمرو مرعي - المصري - الاتحاد - الصورة من حساب المصري

كشف نبيل أبو زيد وكيل أعمال اللاعبين حمدي النقاز وعمرو مرعي عن عودة اللاعب التونسي إلى الدوري المصري الموسم المقبل عن طريق الزمالك.

عمرو مرعي

النادي : المصري

المصري

وأوضح أبو زيد أن عمرو مرعي يمتلك أربعة عروض خلال الفترة الحالية وفي انتظار فسخ تعاقده مع المصري.

وقال أبو زيد عبر إذاعة ميجا إف إم: "النقاز وقع على عقد لمدة موسم مع أهلي جدة ويملك اتفاقا مع الزمالك بالعودة إلى صفوفه عقب نهاية الموسم الجاري".

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وأضاف "بطاقة النقاز انتقلت مباشرة من الاتحاد التونسي إلى نظيره السعودي حتى يتمكن من اللعب لأهلي جدة".

وكشف نبيل أبو زيد "النقاز لا يستطيع التوقيع لأي فريق عقب نهاية الموسم الجاري قبل العودة إلى الزمالك وفقا للاتفاق المبرم بينهما".

وكان النقاز قد أثار أزمة في الدوري السعودي بعدما اشتكى نادي الهلال نظيره أهلي جده مستندا على عدم قانونية قيد اللاعب وهو مرتبط بتعاقد مع الزمالك.

ولكن حسمت لجنة الاستئناف بالدوري السعودي الأمر ورفضت شكوى الهلال.

أما بالنسبة لعمرو مرعي مهاجم المصري كشف "اللاعب لم يحصل على أي أموال خلال الثلاثة أشهر السابقة".

وأضاف "عمرو مرعي يمتلك أربعة عروض وهم ضمن أول سبعة أندية في الدوري".

واختتم تصريحاته "عمرو مرعي له ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه".

المصري الدوري المصري عمرو مرعي الزمالك حمدي النقاز
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