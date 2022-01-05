عمر جابر يقود بيراميدز للفوز على الكونغو الديمقراطية وديا

نجح نادي بيراميدز في التغلب على الكونغو الديمقراطية بقيادة هيكتور كوبر وديا في المباراة التي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي.

واستضاف بيراميدز منتخب الكونغو الديمقراطية خلال التوقف الحالي بسبب الاستعدادات لأمم إفريقيا.

وسجل عمر جابر هدف بيراميدز الوحيد خلال أحداث الشوط الأول.

ويقود الكونغو الديمقراطية الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

ورحب بيراميدز باستضافة منتخب الكونغو الديمقراطية وأهدى عمرو بسيوني نائب المدير الرياضي لدونسياه تشيامانجا رئيس الاتحاد الكونغولي، درع النادي.

ويغيب منتخب الكونغو الديمقراطية عن منافسات أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

وتستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.