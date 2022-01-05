ميندي ونوير ودوناروما يتنافسون على لقب أفضل حارس في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أسماء القائمة المختصرة النهائية لأفضل 3 حراس مرمى في العالم خلال عام 2021 الماضي.

إدوارد ميندي النادي : تشيلسي جيانلويجي دوناروما النادي : باريس سان جيرمان مانويل نوير النادي : بايرن ميونيخ

وسيتم اختيار أفضل حارس في العالم خلال حفل توزيع جوائز الأفضل "ذا بيست" الذي ينظمه الاتحاد الدولي بشكل سنوي في مقر الاتحاد في زيوريخ في سويسرا. يوم 17 يناير الجاري.

وجاء جانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان ومنتخب إيطاليا على رأس المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس.

وفاز دوناروما خلال العام الماضي بلقب بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو" 2020 مع منتخب إيطاليا.

بالإضافة إلى مانويل نوير قائد منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ.

وأخيرا إدوارد ميندي حارس مرمى منتخب السنغال وتشيلسي الإنجليزي، والفائز مع البلوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي فئة السيدات اختيرت آن كاترين بيرجير حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي ومنتخب ألمانيا للسيدات ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وأيضا كريستين إيندلير حارسة مرمى منتخب تشيلي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وستيفاني ماري حارسة مرمى منتخب كندا ونادي روزنجورد السويدي.

ومن المنتظر الإعلان عن أسماء أفضل 3 مدربين في العالم للرجال والسيدات، وأيضا أفضل 3 لاعبين في العالم بعد غد الجمعة.

video:1