مران الأهلي - فقرة بدنية مكثفة في الجيم.. وتدريبات منفردة لحراس المرمى

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 17:13

كتب : حسام نور الدين وأحمد الخولي

الأهلي - موسيماني - كهربا - محمد محمود - ميكيسون

واصل فريق الأهلي تدريباته ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمنافسات كأس الرابطة.

وبدأ مران الأهلي بفقرة تدريبات بدنية في الجيم استمرت لمدة 40 دقيقة، وخاض اللاعبون تدريبات الجري وفقرات بدنية متنوعة.

وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة بالكرة بينما أدى ثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد.

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وكان الأهلي قد استأنف تدريباته أمس الثلاثاء بعد انتهاء الراحة السلبية التي حددها الجهاز الفني بسبب توقف منافسات الدوري الممتاز.

وتوقف الدوري المصري لانشغال المنتخب الوطني بالتحضير لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها في الكاميرون خلال الشهر الحالي.

ويغيب عن مران الأهلي اللاعبون الدوليون المنضمون إلى منتخبات بلادهم استعدادا للمشاركة في أمم إفريقيا.

ويفتتح الأهلي منافساته في كأس الرابطة بمواجهة فريق الجونة في الثانية والنصف من عصر يوم الخميس 13 يناير.

الأهلي كأس الرابطة الدوري المصري
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