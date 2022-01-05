مصدر من اللجنة المنظمة لمونديال الأندية يوضح لـ في الجول تطورات موعد إقامة البطولة

كشف مصدر مسؤول باللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية بالإمارات حقيقة التقارير التي تشير إلى إمكانية إقامة اجتماع لبحث تأجيل انطلاق البطولة.

وأشارت تقارير عن إقامة اجتماع تشاوري حول اتخاذ قرار التأجيل يوم 8 يناير لبحث موع انطلاق البطولة إلى 7 فبراير بدلا من 6 من نفس الشهر.

وقال مصدر مسؤول باللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية لـ FilGoal.com: "كل الأمور تؤكد إقامة البطولة في موعدها وإقامتها في موعدها يوم 3 فبراير ولا يوجد تغيير أو تعديل".

وأوضح "لا توجد اجتماعات حتى الآن".

وتتضارب مواعيد كأس العالم للأندية مع كأس الأمم الإفريقية، إذ يخوض الأهلي مباراته الأولى ضد مونتيري المكسيكي يوم 6 فبراير وهو ما يأتي في نفس يوم إقامة نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويضم منتخب مصر 6 لاعبين من الأهلي، فيما يتواجد علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون مع منتخبات بلادهم في كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.