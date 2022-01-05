مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: طلبنا التعاقد مع محمد حسن

قدم الإسماعيلي عرضه للتعاقد مع محمد حسن لاعب وسط سيراميكا كليوباترا.

ولعب محمد حسن معارا من الزمالك للإسماعيلي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقال مصدر في الإسماعيلي لـ FilGoal.com: "هناك رغبة واضحة من النادي للتعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وأضاف " خوان براون المدير الفني للدراويش طلبضم لاعب وسط خلال سوق الانتقالات وهو ما يحاول مجلس الإدارة تلبيته".

وشارك محمد حسن في 7 مباريات مع سيراميكا كليوباترا هذا الموسم.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز قبل الأخير للدوري المصري برصيد نقطتين من تعادلين وخمس هزائم.