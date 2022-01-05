تأجيل مباراة ليفربول وأرسنال بسبب كورونا

أعلنت الرابطة الإنجليزية تأجيل مباراة ليفربول وأرسنال في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة.

وجاء التأجيل بسبب تفشي فيروس كورونا داخل فريق ليفربول الذي اضطر لغلق مركز التدريبات اليوم لحين السيطرة على الوضع.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الذهاب في آنفيلد 13 يناير على أن تلعب مباراة العودة 20 يناير على ملعب الإمارات.

وأوضح ليفربول في وقت سابق إصابة المدرب المساعد بيب ليندرز بفيروس كورونا.

وأشرف ليندرز على تدريب ليفربول أمام تشيلسي بسبب إصابة يورجن كلوب بفيروس كورونا.

وقرر ليفربول إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال في الكأس غدا.

وطلب ليفربول رسميا أمس تأجيل مباراته مع أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا قبل أن يتم الموافقة على الطلب.

وبحسب ديلي ميل، فإن نادي ليفربول قرر إلغاء مران أمس الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس بجانب يورجن كلوب المدير الفني.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.

يذكر أن مواجهة ليفربول أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك ستكون مهددة بالتأجيل أيضا.