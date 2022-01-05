الدرندلي يكشف لـ في الجول أمر يتصدر طموحاته في اتحاد الكرة.. و"ذراعنا مفتوح لكل الأندية"

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة الجديد عن أمر يتصدر طموحاته مع المجلس الجديد.

وقال الدرندلي لـ FilGoal.com: "أشكر الجمعية العمومية على الثقة. لدي طموحات كبيرة في اتحاد الكرة على رأسها تعظيم الموارد المالية له".

وأكمل الدرندلي، أمين صندوق الأهلي السابق: "كلنا في ظهر المنتخب، لا نريد الارتكان لأي سلبيات حول الفريق خلال الفترة الماضية، نريد أن نغلق تلك الصفحة ونركز على تحقيق نتائج إيجابية في الكاميرون".

وأردف "نفتح ذراعنا لكل الأندية، وأتينا لنخدمهم كلهم، لن يتم تمييز أي ناد عن الآخر".

وشدد "انتخابات الأهلي صفحة وأغلقتها، وهذا هو بيتي، ولا شيء سيعكر صفو العلاقة بيني وبينه".

وفازت قائمة جمال علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت بنظام القائمة المغلقة ضد قائمة محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور السابق.

وحصلت قائمة جمال علام على 109 صوتا من أصل 116 ناديا حاضرا، وحصول القائمة الأخرى على 6 أصوات، في وجود صوت واحد باطل.

ويعد مجلس جمال علام هو أول مجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد 913 يوما من الفراغ الإداري واللجان المعينة.

فقد استقال مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ليتولى ثروت سويلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت قبل تعيين لجنة عمرو الجنايني الخماسية لإدارة الاتحاد.

وفي ديسمبر 2020، رحلت لجنة الجنايني، وحلت لجنة أحمد مجاهد في محلها لتستمر حتى اليوم الأربعاء.