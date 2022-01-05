عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة

يرى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد أن العمل في الجبلاية دائما ما يضع عضو المجلس تحت الضغط.

وقال حسين لـ FilGoal.com: "المسؤولية بدأت من اليوم، في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط".

وأوضح "دائما ما يكون هناك صعوبات بالرغم من الخبرات الكبيرة، نتمنى أن نكون على مستوى الثقة".

ومن المنتظر أن يستمر عامر حسين عضوا في رابطة الأندية ومديرا لإدارة المسابقات حتى نهاية الموسم الجاري، بجانب عضويته في مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وفازت قائمة جمال علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت بنظام القائمة المغلقة ضد قائمة محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور السابق.

وحصلت قائمة جمال علام على 109 صوتا من أصل 116 ناديا حاضر، وحصول القائمة الأخرى على 6 أصوات، في وجود صوت واحد باطل.

ويعد مجلس جمال علام هو أول مجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد 913 يوما من الفراغ الإداري واللجان المعينة.

فقد استقال مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ليتولى ثروت سويلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت قبل تعيين لجنة عمرو الجنايني الخماسية لإدارة الاتحاد.

وفي ديسمبر 2020، رحلت لجنة الجنايني، وحلت لجنة أحمد مجاهد في محلها لتستمر حتى اليوم الأربعاء.