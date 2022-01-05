جمال علام لـ في الجول: أشكر الجمعية العمومية.. ذاهبون إلى الكاميرون لننافس

شكر جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد، الجمعية العمومية، على اختياره في منصبه.

وقال علام لـ FilGoal.com: "أشكر الجمعية العمومية على الثقة الغالية، المسؤولية كبيرة، واتحاد الكرة يحتاج لتنظيم وعمل كبير".

وأوضح "سنبذل كل ما في وسعنا ليقف اتحاد الكرة على قدمه وسنجعله منظومة محترمة".

وشدد "سنقدم إدارة محترمة ستنال إعجاب جمهور الكرة المصرية، وسننظم العلاقة مع الأندية".

وانتقل علام للحديث عن المنتخب قائلا: "المنتخب هو شغلنا الشاغل. كل الدعم له. نحن ذاهبون إلى الكاميرون للمنافسة على كأس الأمم الإفريقية".

وأردف علام "سأكون موجودا مع البعثة في الكاميرون، وبإذن الله سنحقق بطولة جيدة".

وفازت قائمة علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت بنظام القائمة المغلقة ضد قائمة محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور السابق.

وحصلت قائمة جمال علام على 109 صوتا من أصل 116 ناديا حاضر، وحصول القائمة الأخرى على 6 أصوات، في وجود صوت واحد باطل.

ويعد مجلس جمال علام هو أول مجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد 913 يوما من الفراغ الإداري واللجان المعينة.

فقد استقال مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ليتولى ثروت سويلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت قبل تعيين لجنة عمرو الجنايني الخماسية لإدارة الاتحاد.

وفي ديسمبر 2020، رحلت لجنة الجنايني، وحلت لجنة أحمد مجاهد في محلها لتستمر حتى اليوم الأربعاء.