جمال علام لـ في الجول: أشكر الجمعية العمومية.. ذاهبون إلى الكاميرون لننافس

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 13:33

كتب : أحمد الخولي

جمال علام

شكر جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجديد، الجمعية العمومية، على اختياره في منصبه.

وقال علام لـ FilGoal.com: "أشكر الجمعية العمومية على الثقة الغالية، المسؤولية كبيرة، واتحاد الكرة يحتاج لتنظيم وعمل كبير".

وأوضح "سنبذل كل ما في وسعنا ليقف اتحاد الكرة على قدمه وسنجعله منظومة محترمة".

أخبار متعلقة
عامر حسين يرد عبر في الجول: اتحاد الكرة لم يبلغ الرابطة برغبة كيروش باستمرار الدوري مجلس منتخب بعد 913 يوما.. جمال علام رئيسا لـ اتحاد الكرة اتحاد الكرة يضع ترتيبات الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات غدا

وشدد "سنقدم إدارة محترمة ستنال إعجاب جمهور الكرة المصرية، وسننظم العلاقة مع الأندية".

وانتقل علام للحديث عن المنتخب قائلا: "المنتخب هو شغلنا الشاغل. كل الدعم له. نحن ذاهبون إلى الكاميرون للمنافسة على كأس الأمم الإفريقية".

وأردف علام "سأكون موجودا مع البعثة في الكاميرون، وبإذن الله سنحقق بطولة جيدة".

وفازت قائمة علام بجميع مقاعد مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي أقيمت بنظام القائمة المغلقة ضد قائمة محمد إبراهيم رئيس نادي بولاق الدكرور السابق.

وحصلت قائمة جمال علام على 109 صوتا من أصل 116 ناديا حاضر، وحصول القائمة الأخرى على 6 أصوات، في وجود صوت واحد باطل.

ويعد مجلس جمال علام هو أول مجلس منتخب لإدارة اتحاد الكرة المصري بعد 913 يوما من الفراغ الإداري واللجان المعينة.

فقد استقال مجلس هاني أبو ريدة في أعقاب الخروج من دور الـ 16 لكأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، ليتولى ثروت سويلم رئاسة الاتحاد بشكل مؤقت قبل تعيين لجنة عمرو الجنايني الخماسية لإدارة الاتحاد.

وفي ديسمبر 2020، رحلت لجنة الجنايني، وحلت لجنة أحمد مجاهد في محلها لتستمر حتى اليوم الأربعاء.

جمال علام اتحاد الكرة انتخابات اتحاد الكرة
نرشح لكم
عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة في الجول ينشر القرار الوزاري بعودة العامري فاروق لمجلس إدارة الأهلي المحلة: قررنا مقاضاة عودة.. وبسيوني يخلفه في تدريب الفريق مصدر مقرب من مرعي لـ في الجول: يرغب في فسخ تعاقده مع المصري
أخر الأخبار
عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة 14 دقيقة | مصر
جمال علام لـ في الجول: أشكر الجمعية العمومية.. ذاهبون إلى الكاميرون لننافس 24 دقيقة | مصر
إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي 33 دقيقة | الدوري الإيطالي
ليفربول يغلق مقر التدريبات بسبب كورونا 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
روبير بيريز: النني يستحق اللعب أساسيا مع أرسنال.. ومن الشيق رؤية صلاح في برشلونة 47 دقيقة | أوروبا
كونيه لـ في الجول: هدفي أمام مصر الذكرى الأسعد لي في إفريقيا.. وهذا مثيل صلاح في كوت ديفوار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا – السنغال تعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا.. وتأجيل السفر إلى الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
زلزال في مانشستر.. 11 لاعبا يطلبون الرحيل ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات