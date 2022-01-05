إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي

حصد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بـ الدوري الإيطالي.

ويتسلم الإيطالي الجائزة قبل مباراة إنتر ولاتسيو في الجولة 21 من الدوري والمقرر إقامتها الأحد 9 يناير على ملعب جوسيبي مياتزا.

وحقق إنتر الفوز في 5 مباريات في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر الماضي وسجل لاعبوه 15 هدفا ودون استقبال أي هدف.

ورفقة إنزاجي حقق إنتر الفوز في 6 مباريات متتالية دون استقبال أهدافا لأول مرة في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.

⚫🔵 la 𝒍𝒖𝒄𝒆 dell’@inter 💡#Inzaghi è il Coach of the Month di dicembre della #SerieATIM💎! 🏆#WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) January 5, 2022

وانقض إنتر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي موسعا الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب منافسيه ميلان.

ولم يخسر إنتر في آخر 7 مباريات في الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر المتصدر أن يستهل مشواره في 2022 بلقاء بولونيا على ملعب ريناتو دالارا غدا الخميس في الجولة 20.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان الذي يستعد لمواجهة روما.

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