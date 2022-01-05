إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

سيموني إنزاجي مدرب إنتر

حصد سيموني إنزاجي المدير الفني لـ إنتر جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بـ الدوري الإيطالي.

ويتسلم الإيطالي الجائزة قبل مباراة إنتر ولاتسيو في الجولة 21 من الدوري والمقرر إقامتها الأحد 9 يناير على ملعب جوسيبي مياتزا.

وحقق إنتر الفوز في 5 مباريات في الدوري الإيطالي بشهر ديسمبر الماضي وسجل لاعبوه 15 هدفا ودون استقبال أي هدف.

أخبار متعلقة
مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: أونانا يغادر المعسكر للتوقيع لـ إنتر ميلان رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا إصابة دجيكو وثنائي إنتر ميلان بفيروس كورونا دايلي ميل: تشيلسي وليفربول قد يواجهان ليل وإنتر في ملعبين محايدين بدوري الأبطال

ورفقة إنزاجي حقق إنتر الفوز في 6 مباريات متتالية دون استقبال أهدافا لأول مرة في تاريخ النادي بالدوري الإيطالي.

وانقض إنتر على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي موسعا الفارق إلى 4 نقاط مع أقرب منافسيه ميلان.

ولم يخسر إنتر في آخر 7 مباريات في الدوري الإيطالي.

ويستعد إنتر المتصدر أن يستهل مشواره في 2022 بلقاء بولونيا على ملعب ريناتو دالارا غدا الخميس في الجولة 20.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن ميلان الذي يستعد لمواجهة روما.

الدوري الإيطالي مدرب الشهر إنتر سيموني إنزاجي
نرشح لكم
السلطات الإيطالية تمنع ساليرنيتانا من مواجهة فينتسيا في الدوري بسبب كورونا تقارير: توتنام يرغب في ضم كيسي.. وميلان يرفض الصفقة التبادلية إصابة بوفون بفيروس كورونا رومانو: إنتر أبلغ أياكس بتوقيعه مع أونانا
أخر الأخبار
الدرندلي يكشف لـ في الجول أمر يتصدر طموحاته في اتحاد الكرة.. و"ذراعنا مفتوح لكل الأندية" 7 دقيقة | مصر
عامر حسين لـ في الجول: في اتحاد الكرة أنت دائما تحت الضغط.. وموقف الاستمرار في الرابطة 36 دقيقة | مصر
جمال علام لـ في الجول: أشكر الجمعية العمومية.. ذاهبون إلى الكاميرون لننافس 46 دقيقة | مصر
إنزاجي مدرب شهر ديسمبر في الدوري الإيطالي 55 دقيقة | الدوري الإيطالي
ليفربول يغلق مقر التدريبات بسبب كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
روبير بيريز: النني يستحق اللعب أساسيا مع أرسنال.. ومن الشيق رؤية صلاح في برشلونة ساعة | أوروبا
كونيه لـ في الجول: هدفي أمام مصر الذكرى الأسعد لي في إفريقيا.. وهذا مثيل صلاح في كوت ديفوار ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
أمم إفريقيا – السنغال تعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا.. وتأجيل السفر إلى الكاميرون ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قوائم أمم إفريقيا - مفاجآت في قائمة مصر النهائية 2 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 3 كواليس اختيارات كيروش - ماذا رجح كفة السعيد وشريف وأبعد رفعت ومروان.. ومركز جديد لـ تريزيجيه 4 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات