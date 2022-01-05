روبير بيريز: النني يستحق اللعب أساسيا مع أرسنال.. ومن الشيق رؤية صلاح في برشلونة

اختار روبير بيريز لاعب منتخب فرنسا وأرسنال السابق الفريق الأنسب لـ محمد صلاح ويرى أن محمد النني يستحق اللعب بقميص الجنزر.

أسطورة الجيل الذهبي لأرسنال ومنتخب فرنسا تحدث أيضا عن منتخبي مصر وفرنسا وأبدى رأيه حول إقامة كأس العالم كل عامين.

بيريز تحدث للقناة الأولى المصرية وإليكم أبرز ما قاله:

محمد النني

"النني يشبه من في جيل أرسنال الذهبي؟ النني يشبه راي بارلور لأنه لاعب مقاتل وقوي جسمانيا ومقدام ولديه رؤية جيدة للملعب وتمريرات جيدة جدا".

بارلور قضى 13 عاما في أرسنال وحقق 12 لقبا بقميص الجنرز.

"بكل صراحة النني يستحق اللعب مع أرسنال، هو لاعب رائع وموهوب فنيا وقوي بدنيا ويركض كثيرا في الملعب ويتمركز جيدا، وبالفعل محبط أنه لم ينل فرصته كما يجب ويستحق اللقب أساسيا وعندما يلعب سيتطور مستواه أكثر".

النني الموسم الجاري شارك في 10 مباريات مع أرسنال وصنع هدفا وحيدا خلال 422 دقيقة.

محمد صلاح

"أين يريد أن يلعب صلاح؟ هل يفضل الاستمرار مع ليفربول، أم الانتقال إلى إسبانيا أو إيطاليا التي يعرفها جيدا".

"اعتقد أنه من الشيق أن يلعب لبرشلونة، واليوم ليفربول هو أكبر فريق في إنجلترا وصلاح أسطورة الفريق، والسؤال هنا ماذا يريد محمد صلاح؟ هو فقط من يستطيع الإجابة على هذا السؤال".

"جودة كرة القدم التي يقدمها صلاح اعتقد أنه سيندمج بشكل أفضل مع برشلونة تحت قيادة تشافي".

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم 2022-2023.

تريزيجيه

"أتابعه وعاد من إصابة مؤخرا ويعود شيئا فشيئا وتغير المدير الفني (ستيفن جيرارد) ويريد إثبات ذاته".

"هو لاعب هام في الفريق وسيكون له دورا مهما مع المنتخب المصري".

تريزيجيه عاد وشارك في آخر 10 دقائق أمام برينتفورد لأول مرة منذ تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي.

منتخب مصر

"أتابع الكرة الإفريقية بشكل مستمر ومصر والسنغال من الفرق المرشحة بقوة للفوز بالبطولة".

"كيروش قام باختيار لاعبين جيدين جدا وسأتابع عن قرب مباريات البطولة".

"قابلت كيروش عدة مرات ولديه فلسفة في كرة القدم وكل مرة يحاول أن يطور أداءه".

"مصر مرشحة بقوة للفوز بالبطولة في ظل ضم لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي".

كأس العالم كل عامين

"بكل بساطة من الأفضل أن تقام كأس العالم كل 4 سنوات لتصبح تلك البطولة أسطورية كما نراها دائما، وإقامة البطولة كل عامين يستلزم الكثير من المجهود من اللاعبين".

كأس الأمم الإفريقية في يناير

"أزمة لبعض الأندية، البطولة تقام دائما في يناير وفبراير وكل رؤساء الفرق يعرفون ذلك ولا نستطيع قول لا للاعبين، لأن المنتخب الوطني الأهم لأي لاعب وأن يدافع ويقاتل لبلده، وكأس الأمم ليست بطولة عادية بل من أكبر بطولات العالم ولا يحق للأندية منع لاعبيها من المشاركة في البطولة".

أفضل الأفارقة في الدوري الإنجليزي

"محمد صلاح وساديو ماني، لا نستطيع الاستغناء عنهم ولهم حظ اللعب سويا مع ليفربول وكلاهما يقود منتخب بلاده ".

منتخب فرنسا

" فرنسا لديها فرصة كبيرة للفوز بلقب كأس العالم 2022".

"أنا مع تولي زين الدين زيدان تدريب منتخب فرنسا وأتمنى ذلك، وديشامب يؤدي بشكل جيد ورائع، يجب أن نرى ماذا سيحدث في قطر".

"رئيس الاتحاد الفرنسي من سيتخذ القرار، وفي رأيي منطقيا أن زيدان يخلف ديشامب".

عقد ديشامب يمتد مع فرنسا حتى نهاية كأس العالم 2022، فيما انتهى مشوار زيدان مع ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

مبابي

"اعتقد أن الأفضل لمبابي هو اللعب لريال مدريد، لأنه فريق اعتاد على الفوز بالألقاب الكبرى، وأنا مع انتقاله إلى الملكي عقب رحيله من باريس سان جيرمان".

وينتهي تعاقد مبابي بنهاية الموسم الجاري مع باريس سان جيرمان.