أمم إفريقيا – السنغال تعلن إصابة 3 لاعبين بكورونا.. وتأجيل السفر إلى الكاميرون
الأربعاء، 05 يناير 2022 - 12:41
كتب : محمد عبد العظيم
أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، إصابة 3 لاعبين من منتخب أسود التيرانجا بفيروس كورونا.
وقال بيان الاتحاد السنغالي، إن الثلاثي بابي ماتار سار، ونامباليس ميندي، ومامي بامبا، خرجت مسحته إيجابية.
وكذلك، خرجت عينات 6 أفراد من أجهزة الفريق المختلفة إيجابية.
وبالتالي، أجل الاتحاد السنغالي سفر وصيف النسخة الماضية من البطولة حيث كان من المقرر أن يسافر أسود التيرانجا اليوم الأربعاء.
وتخوض السنغال كأس أمم إفريقيا 2021 في المجموعة الثانية مع منتخبات مالاوي وغينيا وزيمبابوي.
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