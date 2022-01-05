برشلونة يقيد داني ألفيش في قائمة الفريق

بيانيتش يحذر موراتا ودي ليخت من احتمالية الانتقال إلى برشلونة

قناة كواترو: هالاند سينضم إلى برشلونة إذا تم جمع الأموال اللازمة.. ولا يريد الانضمام مع مبابي