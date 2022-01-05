برشلونة يقيد داني ألفيش في قائمة الفريق

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

داني ألفيش - برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني قيد لاعبه البرازيلي داني ألفيش في قائمة الفريق.

وتعاقد برشلونة مع داني ألفيش بعمر الـ 38 عاما في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع ساو باولو البرازيلي.

ونجح النادي الكتالوني في قيد اللاعب بعد حل أزمة الحد الأقصى للرواتب.

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وشارك داني ألفيش في مباراة كأس مارادونا الودية أمام بوكا جونيورز.

ويتواجد داني ألفيش في قائمة برشلونة لمواجهة ليناريس ضمن منافسات كأس ملك إسبانيا.

يذكر أن برشلونة يتواجد في المركز الخامس للدوري الإسباني برصيد 31 نقطة.

داني ألفيش برشلونة الدوري الإسباني
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