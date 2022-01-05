ليفربول قد يلعب بدون مدرب.. إصابة مساعد كلوب بفيروس كورونا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 11:40

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

أعلن نادي ليفربول إصابة المدرب المساعد بيب ليندرز بفيروس كورونا.

وأشرف ليندرز على تدريب ليفربول أمام تشيلسي بسبب إصابة يورجن كلوب بفيروس كورونا.

وقرر ليفربول إلغاء المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أرسنال في الكأس غدا.

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وطلب ليفربول رسميا أمس تأجيل مباراته مع أرسنال في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب بيان الرابطة، فإنه سيتم دراسة الأمر مع طلب النادي قبل اتخاذ القرار.

ويلتقي ليفربول مع أرسنال الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين.

وبحسب ديلي ميل، فإن نادي ليفربول قرر إلغاء مران أمس الثلاثاء بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وغاب الثلاثي أليسون بيكر وروبيرتو فيرمينو وجويل ماتيب عن مباراة تشيلسي الأخيرة بسبب الإصابة بالفيروس بجانب يورجن كلوب المدير الفني.

وحسب القواعد، فإن النادي الذي يمتلك 13 لاعبا جاهزا مع حارس واحد سيتوجب عليه لعب المباراة.

وفي حال تم تأجيل المباراة، فإن مواجهة ليفربول أمام شروزبري في كأس الاتحاد الإنجليزي بعد ذلك ستكون مهددة بالتأجيل أيضا.

ليفربول أرسنال كأس الرابطة
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