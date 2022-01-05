رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى لاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا.

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يا شباب، الآن نحن جميعا معا. ونستعد الآن للإقلاع والاستمتاع برحلتنا في أمم إفريقيا".

وأضاف "رجاء من الجميع شد الأحزمة مع أكبر الطموحات والالتزام من أجل الوصول لهدفنا وحلمنا جميعا".

Lads All together now. We are ready to take off and enjoy our journey to the African Cup of Nations. Now please fasten your seat belts with your best ambitions and commitment, towards our Goals and Dream. CQ#EFA #CAN2021 — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 5, 2022

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا.

وأشرف كارلوس كيروش على تدريب المنتخب المصري في 11 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.