رسالة من كيروش للاعبي منتخب مصر قبل أمم إفريقيا

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 10:30

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - 2 يناير

وجه البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر رسالة إلى لاعبي المنتخب قبل أمم إفريقيا.

وتقام كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وقال كارلوس كيروش عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "يا شباب، الآن نحن جميعا معا. ونستعد الآن للإقلاع والاستمتاع برحلتنا في أمم إفريقيا".

وأضاف "رجاء من الجميع شد الأحزمة مع أكبر الطموحات والالتزام من أجل الوصول لهدفنا وحلمنا جميعا".

ويفتتح المنتخب المصري مبارياته في أمم إفريقيا يوم 11 يناير بمواجهة نيجيريا.

وأشرف كارلوس كيروش على تدريب المنتخب المصري في 11 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمتين.

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