روجيه ميلا: كنت سأختار الزمالك إذا أتيحت لي فرصة اللعب في مصر

كشف روجيه ميلا أسطورة منتخب الكاميرون أنه إذا كانت أتيحت له فرصة اللعب في مصر خلال مسيرته الكروية كان اختياره سيكون الزمالك.

وقال ميلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لو أتيحت لي الفرصة للعب في مصر خلال وقت ممارستي لكرة القدم كنت سألعب في الزمالك".

وأضاف عن حسام حسن "إن واحد من أفضل المهاجمين في إفريقيا، واجهته في أكثر من مباراة وهو لاعب رائع".

وتابع عن الفريق الحالي للكاميرون "ليس لدينا فريق قوي الآن ولكن عند نوفمبر أو ديسمبر فسيكون لدينا فريق أفضل بعد بعض التجارب".

وواصل عن مواجهة مصر في 1986 مازحا "أتذكر أنه كانت هناك مشكلة كبيرة في مصر في هذا الوقت ولم نكن نريد أن نغضب المصريين لذلك لعبنا بشكل سهل ووصلنا لضربات الترجيح ومصر هي من فازت باللقب".

وأتم عن مواجهة 1988 "كنا نريد ان نثأر لهزيمة 1986 ومصر تغلبت علينا في عدد متتالي من المباريات وكنا نريد أن نغير هذا الوضع وبذلنا قصارى جهدنا لتغيير الوضع".

وفاز روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون بلقبين لكأس الأمم الأوروبية في نسختي 1984 و1988.

يذكر أن ميلا سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 18 مباراة لعبها مع منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا.