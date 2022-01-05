روجيه ميلا: كنت سأختار الزمالك إذا أتيحت لي فرصة اللعب في مصر

الأربعاء، 05 يناير 2022 - 10:21

كتب : FilGoal

روجيه ميلا - الكاميرون

كشف روجيه ميلا أسطورة منتخب الكاميرون أنه إذا كانت أتيحت له فرصة اللعب في مصر خلال مسيرته الكروية كان اختياره سيكون الزمالك.

وقال ميلا في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "لو أتيحت لي الفرصة للعب في مصر خلال وقت ممارستي لكرة القدم كنت سألعب في الزمالك".

وأضاف عن حسام حسن "إن واحد من أفضل المهاجمين في إفريقيا، واجهته في أكثر من مباراة وهو لاعب رائع".

أخبار متعلقة
رسالة من محمد صلاح إلى جماهير مصر قبل أمم إفريقيا تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة النادي المصري السلطات الإيطالية تمنع ساليرنيتانا من مواجهة فينتسيا في الدوري بسبب كورونا كرة سلة - كيجو يتحدث عن سبب شكوى الزمالك.. وتأثير ذلك على نتائج الدوري

وتابع عن الفريق الحالي للكاميرون "ليس لدينا فريق قوي الآن ولكن عند نوفمبر أو ديسمبر فسيكون لدينا فريق أفضل بعد بعض التجارب".

وواصل عن مواجهة مصر في 1986 مازحا "أتذكر أنه كانت هناك مشكلة كبيرة في مصر في هذا الوقت ولم نكن نريد أن نغضب المصريين لذلك لعبنا بشكل سهل ووصلنا لضربات الترجيح ومصر هي من فازت باللقب".

وأتم عن مواجهة 1988 "كنا نريد ان نثأر لهزيمة 1986 ومصر تغلبت علينا في عدد متتالي من المباريات وكنا نريد أن نغير هذا الوضع وبذلنا قصارى جهدنا لتغيير الوضع".

وفاز روجيه ميلا مع منتخب الكاميرون بلقبين لكأس الأمم الأوروبية في نسختي 1984 و1988.

يذكر أن ميلا سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين في 18 مباراة لعبها مع منتخب الكاميرون في أمم إفريقيا.

الزمالك روجيه ميلا منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية أمم إفريقيا منتخب الكاميرون
نرشح لكم
قوائم أمم إفريقيا – أوباميانج وليمينا يقودان الجابون قوائم أمم إفريقيا – "كاتب التاريخ" يقود السودان في مجموعة مصر رسالة ووعد من وزير الرياضة لمنتخب مصر قبل أمم إفريقيا.. وتعليق من صلاح وكيروش مدرب سيراليون لـ في الجول: هذا سبب رفض نجم تشيلسي اللعب في أمم إفريقيا.. ونحاول الهروب من أزمة
أخر الأخبار
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: أتممنا تعاقدنا مع مهاجم السكة الحديد 3 دقيقة | الدوري المصري
قوائم أمم إفريقيا – أوباميانج وليمينا يقودان الجابون 29 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
برشلونة يفلت من مفاجآت الكأس بريمونتادا على ليناريس 35 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية - المواجهة الأولى بين الشقيقين مكي 46 دقيقة | الدرجة الثانية
قوائم أمم إفريقيا – "كاتب التاريخ" يقود السودان في مجموعة مصر 57 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مباشر كأس ملك إسبانيا - ألكويانو (0)-(1) ريال مدريد.. جوووول أول ساعة | الدوري الإسباني
توخيل: كانتي وتياجو سيلفا أصيبا بفيروس كورونا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس الرابطة - تشيلسي (2)-(0) توتنام.. الشوط الثاني ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 منتخب مصر يضيف ثلاثي جديد لقائمة كأس أمم إفريقيا 2 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 كيروش يتحدث عن استبعاد حامد وأفشة ولماذا ضم 25 لاعبا فقط وأزمة تواجه موسيماني