كرة سلة - كيجو يتحدث عن سبب شكوى الزمالك.. وتأثير ذلك على نتائج الدوري

كشف مصطفى كيجو لاعب نادي الزمالك لكرة السلة سبب شكواه في الاتحاد المصري للعبة.

وتقدم كيجو بشكوى ضد الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية وعدم الحصول على راتبه من أجل فسخ تعاقده حال لم يتم حل المشكلة.

وقال كيجو عبر قناة صدى البلد: "كنا نحصل على وعود منذ أكثر من 8 شهور بشأن المستحقات، نحن رياضيون ولدينا بيوت وعائلة".

وأوضح "بالنسبة لي لم أحصل على مستحقات منذ شهر أغسطس وهنا كان علي التحرك على الأقل لحفظ حقي".

وكشف كيجو "رئيس النادي مرتضى منصور جلس معنا وكان هناك وعود ولكن الله يكون في عونه، النادي كله لديه مستحقات في جميع الألعاب وليس نحن فقط".

وعن إمكانية جدولة المستحقات شدد "ليس لدي أي مشكلة بالطبع أتمنى حل الأمر ولا أتمنى أن يتقدم لاعب آخر بشكوى ولا حتى أنا أو أنس ولكن كنا نبحث عن حقوق".

وتابع "أتمنى حل المشكلة، لدينا أمل كبير أن يحل رئيس النادي الأمر، والزمالك هو بيتي أنا هنا منذ 14 عاما".

وعن ردود أفعال الجماهير الغاضبة أوضح "الجمهور عاطفي ولا ينظر بنفس منظور اللاعب، هو يرى المكسب والخسارة ولكن نحن نقدر ذلك وأوضح أننا لم نهاجم النادي ولكن نبحث عن الحصول على حقنا".

وأضاف كيجو "بالطبع تلك المشكلة أثرت علينا كثيرا وكانت سببا في النتائج، من الممكن أن تستحمل شهر أو شهرين ولكن من الصعب التحمل كل هذه المدة".

ونجح الزمالك في تحقيق فوز وحيد في الدور الأول من دور المجموعات بدوري السوبر وخسارة ست مباريات.

وواصل "بالنسبة لنا الموسم يبدأ حاليا بعودة المصابين وأخرهم أنس أسامة ولم نخرج من أي بطولة حتى الآن".

وبالحديث عن الاختيار بين الأهلي أو الاتحاد حال فسخ التعاقد اختتم تصريحاته "أنا لاعب في نادي الزمالك وعقدي لنهاية الموسم وننتظر حل الأمر إن شاء الله".