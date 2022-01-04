منتخب تونس يستبدل مهاجمه قبل أمم إفريقيا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 23:38

كتب : FilGoal

تونس - نهائي كأس العرب

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم استدعاء عصام الجبالي لتعويض فراس بلعربي في كأس الأمم الإفريقية 2021.

وتعرض فراس بلعربي للإصابة رفقة نادي عجمان التونسي وسيغيب لمدة طويلة ولن يستطيع المشاركة في البطولة الإفريقية.

وبحسب حساب الاتحاد التونسي: "وعكس فيروس كورونا، تسمح قوانين مسابقة كأس الأمم الإفريقية، باستبدال اللاعب بسبب الإصابة، وبناء عليه راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم رسميا الاتحاد الإفريقي لاستبدال اللاعب فراس بلعربي باللاعب عصام الجبالي مرفقة طلبها بملف طبي كامل يحتوي على كل تفاصيل الإصابة".

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ويلعب الجبالي (30 عاما) لصفوف فريق أودنسه الدنماركي وسجل هدفا وحيدا في 7 مباريات بالدوري.

بلعربي خاض 4 مباريات رفقة نسور قرطاج في كأس العرب وسجل هدفين في شباك موريتانيا.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

ويقع منتخب تونس في المجموعة السادسة بجانب كل من مالي وموريتانيا وجامبيا.

تونس فراس بلعربي عصام الجبالي كأس الأمم الإفريقية 2021
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