برشلونة يعلن إصابة لابورتا بفيروس كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 23:21

كتب : FilGoal

جوان لابورتا - رونالد كومان

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة رئيسه جوان لابورتا بفيروس كورونا.

وبحسب بيان النادي، فإن رئيس النادي بعد أن خالط بعض المصابين بالفيروس أمس خضع لفحص صباح اليوم جاءت نتيجة المسحة سلبية قبل أن تأتي نتيجته إيجابية في المساء.

ولن يسافر رئيس النادي مع الفريق إلى مواجهة غرناطة الأربعاء المقبل.

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ولا يعاني لابورتا من أي أعراض وبصحة جيدة.

ولن يسافر أيضا نائب رئيس النادي رافائيل يوستي مع الفريق رغم أن نتيجة مسحته جاءت سلبية.

ويفقد برشلونة 10 من لاعبيه بسبب الإصابة بفيروس كورونا بعد عودة الثنائي جوردي ألبا وداني ألفيش.

لابورتا برشلونة الدوري الإسباني
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