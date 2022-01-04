حوار - محمد صبحي لـ في الجول: لن أعلن اعتزالي.. وهناك من يعطلني

تحدث محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي عن موقفه من الاعتزال ووضعه الحالي مع فريق الإسماعيلي.

وشدد صبحي خلال حواره مع FilGoal.com على رغبته في الاستمرار بالملاعب وعدم الاعتزال.

وقال محمد صبحي لـ FilGoal.com: "أتمنى أن اعتزال داخل نادي الإسماعيلي، ولكن لن أعلن اعتزالي حاليا ومستمر في الملاعب".

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وأضاف "أنا حاليا على قائمة الانتظار وهذا غير مفيد للنادي بالتأكيد ولكن سأعرف وجهة نظر الإدارة خلال سوق الانتقالات الشتوية، سواء بالاستمرار أو الرحيل عن النادي".

وتابع صبحي "أحزن جدا بسبب من يعطل مسيرتي، الأمر لم يصبح فنيا، هناك من لديه مشكلة باستمرار محمد صبحي في الملاعب واستمراره كقائد لفريق الإسماعيلي".

وأوضح "عمري 40 عاما ولدي دوافع بلا حدود، لا أقول أنهم يتم محاربتي ولكن هناك من يعطلني".

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وشدد حارس مرمى الإسماعيلي "ألعب كرة القدم لأنني أحبها وأفكر دائما فيها، استمراري في اللعب هو استمراري نحو هدفي".

وأضاف "الكثير من زملائي يتمنون أن يحافظوا على مستواهم عندما يصلون لنفس عمري".

واختتم تصريحاته "أقول لـ اللاعبين الشباب لا تتوقف عن الحلم من أجل الوصول لهدفك".