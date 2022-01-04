طلائع الجيش يوضح في الجول حقيقة التفاوض مع بيراميدز لانتقال مهند لاشين

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 23:06

كتب : بسام أبوبكر

مهند لاشين مع منتخب مصر أمام قطر

شدد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش على أنه لم يحدث أي تفاوض رسمي مع بيراميدز لانتقال مهند لاشين.

وقال أحمد المهدي لـ في الجول: "بيراميدز لم يقدم أي عرض رسمي لضم مهند لاشين".

وتابع "الأمر لم يتخطى كونه مباحثات شفهية لا ترتقي للرسميات. لابد أن يقدم عرض واضح لكي يتم تقديمه لإدارة النادي".

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ولعب ابن الـ25 عاما 6 مباريات مع طلائع الجيش هذا الموسم.

وتواجد مهند لاشين في قائمة منتخب مصر التي شاركت في كأس العرب ولعب 4 مباريات.

مهند لاشين سيتواجد مع المنتخب المصري في أمم إفريقيا في الكاميرون والتي تبدأ 9 يناير المقبل حتى 6 فبراير.

مهند لاشين طلائع الجيش بيراميدز الدوري المصري
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