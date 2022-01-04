بيانيتش يحذر موراتا ودي ليخت من احتمالية الانتقال إلى برشلونة

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

بيانيتش

يرى ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس وبرشلونة السابق أن الثنائي ألفارو موراتا وماتياس دي ليخت عليهم التفكير مرتين قبل مغادرة يوفنتوس.

وغادر بيانيتش من يوفنتوس وانتقل إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع آرثر ميلو في صيف 2020.

وعانى بيانيتش من اللعب تحت قيادة رونالد كومان وانتقل إلى بشيكتاش على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

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وقال بيانيتش في تصريحاته نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "موراتا لديه مسيرة مهنية مذهلة حتى الآن، لعب لأندية كبيرة مثل تشيلسي وأتليتكو مدريد ويوفنتوس".

وأضاف "في بعض الأحيان يحتاج اللاعبون إلى حافز، لكنني سأفكر مرتين قبل مغادرة ناد أشعر فيه بالراحة".

وأوضح بيانيتش "موراتا يعلم ماذا يفعل، برشلونة عيّن تشافي كمدير فني وهو يعرف النادي جيدا، لا أعرف التفاصيل لكنني سمعت أن موراتا كان سعيدا دائما في يوفنتوس".

وارتبط اسم موراتا بفريق برشلونة بناء على رغبة تشافي هيرنانديز المدير الفني.

وتابع بيانيتش "دي ليخت يتبقى في عقده ثلاث سنوات مع يوفنتوس، لا أعرف إذا كان برشلونة مهتما بضمه أم لا".

وأضاف "كان قراره رائعا بالانضمام إلى يوفنتوس والعمل مع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني".

واختتم تصريحاته "أرى أنه سعيد في يوفنتوس وعندما تكون سعيدا من الأفضل عدم المغادرة، سنرى ما إذا كان لديه الدافع للمغادرة".

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