تخلف 3 لاعبين عن بعثة منتخب بوركينا فاسو بسبب الإصابة بـ كورونا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 22:45

كتب : محمد عبد العظيم

منتخب بوركينا فاسو

توجهت بعثة منتخب بوركينا فاسو إلى الكاميرون استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية قادمة من الإمارات، تاركه 3 لاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

وأعلن اتحاد كرة القدم البوركيني إصابة الثلاثي إيسوفو دايو ودرامان وكيليان نيكيما بفيروس كورونا واستمراره في الإمارات.

على أن يخضع الثلاثي لمسحة طبية جديدة يوم الخميس المقبل، ولحاقه ببعثة المنتخب في الكاميرون بعد تماثله للشفاء.

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وقضى منتخب بوركينا فاسو معسكره المغلق في أبو ظبي.

ويلعب منتخب بوركينا فاسو في المجموعة الأولى للبطولة بجانب كل من الكاميرون وإثيوبيا وكاب فيردي.

وتقام بطولة أمم إفريقيا 2021 من يوم 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير من العام ذاته في الكاميرون.

بوركينا فاسو كأس الأمم الإفريقية
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