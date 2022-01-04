اتحاد الكرة يضع ترتيبات الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات غدا

الثلاثاء، 04 يناير 2022 - 22:16

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة

تعقد في الحادية عشر صباح غدا الأربعاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا عاديا بمقر الاتحاد الجديد بمدينة 6 أكتوبر للنظر في جدول الأعمال الذي يتضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.

يرأس الجلسة أحمد مجاهد بوصفه رئيس اللجنة المكلفة من الاتحاد الدولي "فيفا" بإدارة الاتحاد المصري وبحضور وفد من فيفا برئاسة كيني جون ماري مدير إدارة الاتحادات الوطنية بالفيفا، ومندوبي الأندية المعتمدة في الجمعية العمومية.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات تضمنها جدول الأعمال وتختتم بإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لإدارة الاتحاد حتى موعد الدورة الأولمبية المقبلة أو لمدة 4 سنوات أيهما أسبق.

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وتجرى الانتخابات بنظام القوائم المغلقة، إذ تختار الجمعية العمومية إحدى القائمتين اللتين تم اعتماد ترشيحهما.

وكان اتحاد كرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن أسماء مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق حضور الاجتماع، كما تقرر أن يكون الاجتماع مغلقا على من لهم حق الحضور.

اتحاد الكرة الانتخابات
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